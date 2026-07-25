Росія випробовує НАТО: експерт-міжнародник пояснив, що означають нові інциденти в Румунії

У Румунії два дні поспіль безпілотники порушили повітряний простір країни. В обидвох випадках румунські військові перехопили літаки за допомогою винищувачів F-16. Водночас це можуть бути свідомі дії росіян.

Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом політичний консультант, експерт-міжнародник Гліб Остапенко, припустивши, які наміри може мати Росія. Нагадаємо, що глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на інцидент із БпЛА, який залетів на територію Румунії 25 липня, засудивши порушення безпілотником Росії повітряного простору країни, яка є членом ЄС та НАТО.

В яких ще країнах можуть виникнути проблеми, як в Румунії

Остапенко зауважив, що Росія намагається, зокрема, провокувати. Раніше це відбувалося із балтійськими країнами, а зараз – з Румунією.

"Росіяни тестують певні реакції з боку тих чи інших країн НАТО. Румунія може реагувати інакше, ніж північні балтійські держави, хоча всі вони в одному Альянсі. Але треба розуміти, що це – така безпекова ситуація в регіоні, і вона буде такою, доки Росія не припинить цю війну", – пояснив експерт-міжнародник.

Які наслідки порушення дронами повітряного простору Румунії: дивіться відео

Можливі відповідні проблеми, як припустив він, біля узбережжя Туреччини, Греції, Болгарії, Румунії, України.

Тому питання полягає у тому, чи дійдемо до хоча б рамкового припинення вогню і потім відіграємо другий тур, чи доведемо до процесу ескалації. І тоді європейським військам рано чи пізно доведеться заходити в Україну з огляду на те, що наша країна не має безкінечного ресурсу продовжувати війну,

– підкреслив Гліб Остапенко.

Тому, на його думку, прогнозувати у цій ситуації складно, адже політика – не математика, а війна – це мистецтво відносного плану і стратегій, які можуть реалізуватися, а можуть і не реалізуватися.

Нагадаємо, що 24 липня невідомий дрон залетів на територію Румунії. Як повідомив президент країни Нікушор Дан, румунський пілот на винищувачі F-16 збив безпілотник над безлюдною територією.

Наступного дня, 25 липня, дрон знову залетів на територію Румунії. Для того щоб його перехопити, у повітря були підняті два літаки F-16 румунських ВПС. Вони збили дрон на відстані приблизно 10 кілометрів на захід від міста Сфинту-Георге.