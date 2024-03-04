Дрони, РЕБ, броньовик: 5 штурмова подякувала за допомогу, яку привіз на Донбас Віталій Кличко

Командування 5 окремої штурмової київської бригади подякувало киянам та столичній владі за допомогу. Дрони, системи РЕБ та броньовик привіз захисникам на передову мер Києва Віталій Кличко.

Про це повідомляється на сторінці бригади у фейсбуці. Мер Києва відвідав 5 окрему штурмову київську бригаду та інші військові підрозділи, які ведуть запеклі бої на Донбасі.

Дивіться також Київ збільшує допомогу захисникам більш ніж втричі – до 5 мільярдів гривень, – Кличко

Віталій Кличко від імені київської громади передав захисникам чергову партію FPV-дронів, квадрокоптерів DJI MAVIC 3, систем РЕБ та броньований автомобіль "Кобра", придбаний його братом Володимиром Кличком за підтримки міжнародних партнерів.

"Молимося та тримаємо кулаки за життя та здоров'я кожного бійця", – наголосив Київський міський голова.

Мер Києва відвідав 5-у ОШБр, яка воює на Донбасі: дивіться відео

Загалом кияни за минулий рік спрямували на допомогу військовим 10% міського бюджету, що становить 7 мільярдів гривень, йдеться у повідомленні.

Командування та весь особовий склад 5-ї ОШБр щиро дякує Київській міській раді та меру столиці за допомогу. Відчуваємо вашу підтримку, боремося та перемагаємо. Слава Україні!

– наголосили в 5 штурмовій бригаді.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко відвіз на передову на Донбас 200 FPV-дронів, квадрокоптери DJI MAVIC 3, 7 систем РЕБ та броньований автомобіль "Кобра". Цю допомогу отримали 4 військових підрозділи: