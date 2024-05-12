Летіли ракети та дрони: у низці областей Росії заявляють про чергову атаку
У Росії заявляють про чергову атаку ракет та дронів. Там наполягають на тому, що вночі лунали вибухи.
Російське Міноборони повідомило, що вночі проти 12 травня було припинено "низку спроб київського режиму" атакувати країну-агресорку дронами. Крім цього, там також заявляють, що також атакували оперативно-тактичними ракетами "Точка-У", передає 24 Канал.
Дивіться також Чому Путін зважився на "ризикований крок" у Харківській області: аналіз ISW
У Росії кричать про роботу ППО
Відповідно до повідомлень ворожого оборонного відомства черговими засобами ППО були знищені: дві ракети над Бєлгородською областю, три українські БпЛА над Брянською областю та два БпЛА над Липецькою областю.
Крім цього, ще один ударний дрон нібито перехопили над територією Волгоградської області.
Губернатор Бєлгородської області розповів, що нібито місто Шебекіно зазнало дронової атаки ЗСУ. Він також уточнив, що постраждалих немає, однак внаслідок атаки є пошкодження ліній електропередачі.
За його словами, без електроенергії залишаються абоненти міста Шебекіне, сіл Графівка, Безлюдівка, Маслової Пристані, Нової Таволжанки.
Дрони атакували НПЗ у Волгоградській області
- У ніч проти 12 травня дрони атакували нафтопереробний завод у Красноармійському районі відповідного регіону Росії. Відповідну інформацію оприлюднили російські телеграм-канали.
- Ситуацію прокоментував, зокрема, губернатор Волгоградської області Андрєй Бочаров. Він поспішив наголосити на успішній роботі так званої російської ППО, але разом з тим підтвердив, що уламки безпілотників упали на території НПЗ.
- На заводі спалахнула пожежа. Загалом російські інформаційні ресурси звинувачують Україну в цій атаці безпілотних літальних апаратів. На місце події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи для ліквідації займання. Зрештою, вогонь таки вдалось приборкати.