Летіли ракети та дрони: у низці областей Росії заявляють про чергову атаку

У Росії заявляють про чергову атаку ракет та дронів. Там наполягають на тому, що вночі лунали вибухи.

Російське Міноборони повідомило, що вночі проти 12 травня було припинено "низку спроб київського режиму" атакувати країну-агресорку дронами. Крім цього, там також заявляють, що також атакували оперативно-тактичними ракетами "Точка-У", передає 24 Канал.

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У Росії кричать про роботу ППО

Відповідно до повідомлень ворожого оборонного відомства черговими засобами ППО були знищені: дві ракети над Бєлгородською областю, три українські БпЛА над Брянською областю та два БпЛА над Липецькою областю.

Крім цього, ще один ударний дрон нібито перехопили над територією Волгоградської області.

Губернатор Бєлгородської області розповів, що нібито місто Шебекіно зазнало дронової атаки ЗСУ. Він також уточнив, що постраждалих немає, однак внаслідок атаки є пошкодження ліній електропередачі.

За його словами, без електроенергії залишаються абоненти міста Шебекіне, сіл Графівка, Безлюдівка, Маслової Пристані, Нової Таволжанки.

Дрони атакували НПЗ у Волгоградській області