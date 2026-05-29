В Румунії сказали, скільки разів з 2022 року російські БпЛА порушували повітряний простір країни

Російські дрони або їхні уламки неодноразово порушували повітряний простір країн ЄС і НАТО. Зокрема, випадок у Румунії 29 травня став уже 47-м від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про це йдеться у заяві Міноборони Румунії, передає Digi 24.

Російські дрони регулярно порушують повітряний простір Румунії

За даними румунських відомств, з початку 2022 року, коли Росія напала на Україну на території Румунії 47 разів фіксували падіння чи виявляли уламки безпілотників.

Загалом у прикордонних районах України поблизу Румунії також зафіксовано понад 90 обстрілів.

Окрім того, у 28 випадках повідомлялося про порушення російськими дронами національного повітряного простору, а в 47 випадках на території Румунії знаходили фрагменти ударних російських БпЛА.

За 2026 рік у прикордонних районах зафіксовано 32 атаки. У відповідь 23 рази піднімали авіацію, 15 разів фіксували проникнення дронів у повітряний простір, а 12 разів на території Румунії виявляли їхні уламки.

Досі Румунія не повідомляла про збиття хоча б одного російського дрона у своєму повітряному просторі.

Нагадаємо, в ніч на 29 травня, під час масованої атаки на Україну, Росія запустила ударний безпілотник із бойовою частиною на Румунію. Апарат влучив у 10 поверх багатоповерхового будинку у місці Галац й вибухнув.

Внаслідок атаки двоє осіб отримали поранення – їх госпіталізовано до лікарні.

Згодом стало відомо тип БпЛА – виявилось, що Росія атакувала Румунію дроном "Герань-2".

Того ж дня румунські служби виявили іще один випадок падіння безпілотника. Правоохоронці знайшли апарат в районі населеного пункту Бесешть в повіті Марамуреш. Цікаво, що цей БпЛА був без бойового заряду.