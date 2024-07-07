Дрони СБУ висадили в повітря великий склад боєприпасів у Воронезькій області

Вночі 7 липня у Воронезькій області чули потужні вибухи. Стало відомо, що дронам СБУ вдалося підірвати великий склад боєприпасів.

Про це 24 Каналу повідомили поінформовані джерела. Місцеві повідомляли про потужну детонацію, а також стовп диму, що було видно за десятки кілометрів.

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Вибухи у Воронезькій області

Вночі 7 липня дрони СБУ вразили польовий склад боєприпасів біля населеного пункту Сергіївка Воронезької області. Зазначається, що на площі у 9 тисяч квадратних метрів ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.

Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні,

– констатує джерело.

Зазначається, що згідно з прогнозом "бавовн" від СБУ, найближчим часом утримається висока ймовірність раптових детонацій на об’єктах російського ВПК, який працює на війну проти України.

Детонація складу боєприпасів у Воронезькій області: дивіться відео

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