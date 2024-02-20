Найкращі у своєму класі: на що здатні канадські дрони SkyRanger R70, які отримає Україна

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19 лютого 2024 року стало офіційно відомо, що Канада передасть Україні 800 багатоцільових безпілотників SkyRanger R70. Вони мають бути передані у квітні 2024 року як частина пакета допомоги на 500 мільйонів доларів (канадських), анонсованого в червні 2023-го під час візиту прем'єра Канади пана Трюдо до Києва. Деталі повідомив міністр оборони Канади Білл Блер.

SkyRanger R70 – це канадська розробка. Виробник – Teledyne FLIR. Дебют дрона відбувся у 2013 році, з того часу він є в розпорядженні військових з понад 30 країн. У 2024 році до них приєднається Україна.

24 Канал розповідає та пояснює, що це за БпЛА та на що вони взагалі здатні.

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На що здатні канадські дрони SkyRanger R70

Це багатоцільовий дрон, його головний профіль – виявлення та ідентифікація цілей, що критично важливо. Але не лише це.

Як бонус у SkyRanger R70 закладено здатність переносити вибухівку (або просто інші вантажі, наприклад для рятувальних операцій) – до 3,5 кілограма. Утім, корисніший він усе ж буде в разі застосування за основним призначенням.



SkyRanger R70 / фото Teledyne FLIR

Скидати на голови ворога щось вибухове зможуть інші, набагато дешевші, представники "Коаліції дронів".

Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно,

– Білл Блер натякнув, що дрони для України не закінчаться ніколи.

Коаліція дронів – об'єднання союзників України під егідою НАТО у війні проти Росії. Ціль коаліції – виробництво та передання Україні тисяч безпілотників для відбиття російської агресії з 2024 року. Про роботу коаліції дронів було офіційно оголошено 17 січня 2024 року.До складу коаліції наразі входять уже понад 20 країн. Зокрема, Латвія, Велика Британія, Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Португалія та Нідерланди. Очолили коаліцію Латвія та Велика Британія.

SkyRanger R70 мають вбудовані тепловізори, здатні перехоплювати сигнали на відстані до 5 кілометрів, виявляти розташування телефонів і навіть ідентифікувати людей (до 10 цілей одночасно). Вони вважаються одними з найкращих у світі у своєму класі.



Машинний зір SkyRanger R70 / скриншот з Aero

Такий ефект досягається завдяки так званому машинному зору, що дає змогу не лише супроводжувати ціль, але й автоматично визначати її координати та швидкість.

Машинний зір – це технологія аналізу комп'ютером зображень за допомогою штучного інтелекту для подальшого ухвалення рішень і виконання завдань.Машинний зір дає можливість вдосконалюватися на набутому досвіді завдяки глибокому навчанню.

SkyRanger R70 може працювати в автономному режимі – без зв'язку з оператором. І орієнтуватися на місцевості без сигналів супутникової навігації, що вкрай важливо в умовах активного застосування росіянами систем РЕБ.



Як працюють канадські безпілотники / скриншот з AERO

Всі ці параметри дозволяють говорити не просто про якийсь черговий дрон, а про безпілотну багатофункціональну платформу з широким використанням сучасних програмних рішень, які дозволяють йому працювати взагалі без зв'язку з оператором та без GPS. Це очі, і дуже надійні.

Скільки коштує дрон SkyRanger R70

Основний профіль компанії Teledyne FLIR – тепловізійні системи, тому в дроні головне – начинка. Базовий пристрій – камера StormCaster-T із потужним високоякісним тепловізором.

Канадці оголосили загальну вартість партії дронів – 95 мільйонів доларів, також відома і кількість апаратів. Отже, нехитра операція дає змогу вирахувати, що один БпЛА може коштувати 118 750 тисяч доларів. Далі переводимо канадські долари в американські й отримуємо 87,5 тисячі доларів за штуку.

Звісно, це грубе обчислення, але ми приблизно можемо уявити порядок цін.

Наразі відомо, що підписаний урядом Канади із компанією – виробником дронів Teledyne FLIR контракт передбачає надання запасних деталей і послуг з обслуговування дронів.

Не лише дрони: як допомагає Канада

Канада – вірний і послідовний союзник України у війні проти Росії. Наразі канадський уряд уже передав Україні допомоги на понад 9,7 мільярда доларів, зокрема 2,4 мільярда у вигляді військової допомоги.

Це якщо не зважати на донати, які збирали неурядові організації та прості канадці.

У 2024 році крім дронів Канада також долучиться до інших воєнних програм допомоги Україні у відбитті агресії росіян. Зокрема, Канада профінансує на близько 46 мільйонів доларів США обслуговування майбутнього українського авіафлоту F-16.

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