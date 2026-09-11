Дрони вдарили по двох АЗС у Києві

Росія зранку 11 вересня атакувала Київ ударними безпілотниками, у столиці пролунали вибухи. Попередньо, внаслідок атаки зафіксували влучання в АЗС у Дніпровському та Оболонському районах.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про атаку?

У Києві внаслідок атаки російських безпілотників зафіксували влучання в автозаправні станції. За попередньою інформацією, одна з АЗС зазнала влучання у Дніпровському районі столиці.

Також стало відомо про влучання у заправку в Оболонському районі Києва. Близько 10 ранку ворог вдруге поцілив у цю ж АЗС.

Наслідки атаки по АЗС / Фото ДСНС

За попередньою інформацією, в Оболонському районі є 2 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Також повідомляється, що там сталося падіння уламків БпЛА на автомобіль. Пожежі немає. Попередньо, є постраждалий.

Крім того, внаслідок влучання БпЛА, загоряння на нежитловій території. Екстрені служби працюють на місцях.

Станом на 11 ранку 5 людей постраждали через російські атаки БпЛА по АЗС Києва. Серед них 1 рятувальник. Всі пожежі ліквідовані.

Наразі інформація про можливі руйнування, постраждалих та наслідки ударів уточнюється. Рятувальники та інші екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не фіксувати роботу сил ППО.

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Нагадаємо, уранці 11 вересня на Київщині зафіксували рух ворожих безпілотників, зокрема реактивних дронів. О 09:04 Повітряні сили повідомили про БпЛА на півдні області, який прямував у напрямку Обухова.

Вже о 09:11 військові попередили про реактивний безпілотник у районі Броварів, який рухався у напрямку Києва.

Через ворожу атаку в області працювали сили протиповітряної оборони. У цей час у Києві та на Київщині місцеві жителі чули вибухи, зокрема, у районі Троєщини.