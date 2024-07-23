Були поранені 3 дитини: Росія дроном-камікадзе вдарила по Марганці

Російська армія дроном-камікадзе завдала удару по Марганці Дніпропетровської області. Унаслідок цього було поранено трьох дітей.

Очільник регіону уточнив, що йдеться про двох 14-річних та одного 13-річного хлопця. Власне, неповнолітні здобули осколкові поранення, за словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Атака на Марганець та її наслідки

Як констатував посадовець, підлітків госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу потерпілим.

Три дитини поранив ворог у Марганці. По місту Росія вдарила дроном-камікадзе. Осколкові ураження здобули два хлопці 14 років й один – 13-річний,

– пише Лисак.

Начальник обласної військової адміністрації зауважив також, що під час атаки були пошкоджені також приватні цивільні будики. Це вкотре підтверджує.

Окупанти атакували Марганець на Дніпропетровщині / Фото ОВА

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Уночі проти 23 липня загарбники загалом випустили 8 дронів-камікадзе типу "Шахед" по нашій державі. Повітряні сили констатували, що збили 7 із 8 цілей. Водночас росіяни випустили керовану авіаційною ракету Х-69 із повітряного простору Курської області.

На території Сумської області був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, в саме – у Шосткинській громаді. Однак, за попередньою інформацією, обійшлось без загиблих. Відповідні служби розпочали аварійно-відновлювальні роботи.