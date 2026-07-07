На Москву летіли сотні дронів: атака тривала всю ніч

Ніч проти 7 липня в Москві видалася неспокійною. Мер Москви Сергій Собянін розповів, що на столицю країни-агресорки летіли понад 400 дронів.

Про це чиновник розповів у власних соцмережах, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Москву?

О 2:40 ночі мер повідомив про начебто збиття перших безпілотників. Протягом ночі з'являлись повідомлення про нові дрони.

О 6 ранку Собянін повідомив, що з вечора 6 липня на столицю країни агресорки летіло більш ніж 430 БпЛА. Чиновник стверджує, що нібито більша частина була збита російською ППО вдалині від міста. За його словами, 36 дронів начебто були збиті на підльоті до Москви. Про наслідки атаки він не повідомляє.

Пресслужба Росавіації повідомляла, що московські аеропорти Шереметьєво, Внуково та Домодєдово працювали в обмеженому режимі у зв’язку із запровадженням "тимчасових обмежень на використання повітряного простору". Аеропорт Жуковський тимчасово призупинив роботу через атаку.

Атаки дронів на Росію

Вдень 6 липня у російському Омську було неспокійно. Після дронової атаки на регіон загорівся найбільший нафтопереробний завод Росії.

Водночас географія повітряних тривог на території країни-агресорки продовжує стрімко розширюватися. Загрозу з повітря вперше зафіксували у Новосибірській області Росії, яка розташована за майже 4 тисячі кілометрів від державного кордону з Україною.