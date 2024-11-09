Друга доба масованої атаки Росії на Одещину: є жертва, багато поранених, зокрема, діти
9 листопада 2024, 09:34Читать новость на русском
Вночі 9 листопада Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками. В епіцентрі ворожого удару – Одещина. Внаслідок масованої атаки окупантів є жертва й багато постраждалих.
Друга доба масованої атаки по Одещині: рятувальники і добровольці усю ніч ліквідовували наслідки обстрілів.
Пошкоджено житлові будинки, згоріли десятки автомобілів, сталася пожежа на складі. Психологи ДСНС допомогли 25 особам, серед них одна дитина.
Піротехніки обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.
За попередньою інформацією, одна людина загинула, 13 поранено, з них двоє дітей.