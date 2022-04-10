Друга фаза почалась, але не так, як хотілось Росії, – Арестович

Росіяни вже почали другу фазу наступу. Збройні Сили України зірвали плани окупантів на одному з напрямків.

Водночас в Україні готуються до "зустрічі" з другим ешелоном Росії. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

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ЗСУ завадили плану росіян

"Друга фаза вже триває, вона почалася 5 діб тому. Єдине, що почалася не так, як їм гадалося. Вони намагалися завдати одночасно удару з Півночі та Півдня – від Ізюму до Волновахи. Стараються, але не можуть просунутись по лінії Вугледарськ – Мар'їнка", – сказав Арестович.

Радник глави ОП додав, що окупанти зосереджують на відповідному напрямку основні удари. Проте українські війська там не просто тримаються, а б'ють росіян так, що вони навіть підійти не можуть.

На Півночі вони виконали завдання першого етапу, взяли Ізюм, почали наступ у напрямку Слов'янська та Краматорська, але наші війська так вдало проводять оборону, що вони видихались,

– зазначив Олексій Арестович.

В Україну їде остання армія Росії

За словами радника глави Офісу Президента, розмови українців про другу фазу операції насправді є питанням введення запланованого другого ешелону на тих самих напрямках операції.

"Цей ешелон – ті, кого вивели з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Але вони не поспішають і перебувають в недоброму гуморі. І 10 БТГ (батальйонно-тактичних груп – 24 канал), що їдуть з Далекого Сходу – це остання армія Росії, більше нічого нема", – сказав Олексій Арестович.

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