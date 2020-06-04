У Київській школі економіки вважають, що пом'якшення карантинних обмежень, запроваджені урядом, передчасні і вже у червні може відбутися ще більш жорсткий карантин. На думку ексзаступника міністра економічного розвитку України Павла Кухти, друга хвилю карантину буде значно важчою, ніж перша. Тому що ресурс, на якому держава протрималась, вичерпаний.

Зокрема, це видно з бізнесів, які закриваються, а люди просто опиняються на вулицю. В Києві від 25 до 50 опинилися на вулиці через це. І наразі ресурсів на другу хвилю немає. Про це Павло Кухта розповів в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.

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За його словами, без нормальної державної підтримки Україна це не пройде. Тому потреба в державній програмі підтримки економіки критично необхідна, якщо через епідеміологічну ситуацію доведеться знову запроваджувати карантин.

Мовиться хоча б про пряму масову масштабну підтримку грошима з бюджету людей, які тимчасово не працюють в цей час. "Критично важливо, щоб уряд нарешті спромігся цю програму зробити і був готовий її запустити", – відзначив Павло Кухта.

Також він пояснив, що для цього є фінансовий ресурс. Адже Україні з МВФ ніби виходить на фінішу пряму.

Зверніть увагу. Україна та МВФ попередньо домовилися про 18-місячну програму фінансування на 5 мільярдів доларів. Перший транш надійде у розмірі 1,9 мільярда доларів.

Він зауважив, що, на жаль, за попереднього карантину програма підтримки економіки так і не запрацювала нормально. Однак майже всі країни Європи її запустили.

"Тепер не можна допустити, щоб її не було, тому що не зрозуміло, як ми пройдемо другий карантин", – прокоментував Павло Кухта.

Чи був потрібний жорсткий карантин

На думку Павла Кухти, запровадження жорсткого карантину мало сенс. Він був на старті епідемії коронавірусу, коли параметри ще не були зрозумілі.

"Зрозуміло, що є епідемія, є страшна картинка з Італії, що там відбувається. Але наскільки реально ця епідемія смертоносна, її параметри були незрозумілі, просто ще не було видно з інших країн", – зазначив ексзаступник міністра економічного розвитку.

За його словами, це був розумний крок – ввести жорсткий карантин. Імовірно, що він урятував Україну від жорсткішого сценарію, адже було б гірше з точки зору епідеміологічної ситуації.

Також Павло Кухта пояснив, що жорсткий карантин виграв час. Необхідна була система масового тестування, потрібно було розгорнути програму підтримки економіки.

На жаль, з цим виникли певні проблеми. Якщо ми раптом заходимо в продовження карантину чи другу хвилю – критично важливо, щоб було і масове тестування, і адекватна інфраструктура підтримки економіки,

– відзначив він.

Павло Кухта висловився щодо цієї програми підтримки економіки: треба з бюджету підтримати бізнеси і людей, яким штучно не дозволяють працювати під час карантину, щоб не поширювати епідемії.

Довідка. В Україні зафіксували антирекорд коронавірусної інфекції за минулу добу. В країні зареєстрували 588 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на 4 червня у країні виявили 25 411 хворих на COVID-19.



Послаблення в Україні з 5 червня / Інфографіка 24 каналу