Без України: США, Китай і Росія можуть обговорити план закінчення війни, - ЗМІ

Спецпредставник президента США Стів Віткофф запропонував провести саміт США, Китаю та Росії щодо війни в Україні. Переговори Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна можуть відбутися без участі Києва.

Як повідомляє Financial News, переговори лідерів планують організувати у листопаді під час саміту АТЕС у Шеньчжені. Очікується, що сторони обговорять пропозиції для припинення війни Росії проти України.

Обговорення миру без України

Ініціативу вже порівнюють із Ялтинською конференцією 1945 року, оскільки Україну – країну, проти якої ведеться війна – можуть залишити поза столом переговорів.

Радник Кремля Юрій Ушаков підтвердив обговорення тристороннього формату після зустрічі Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.

Водночас у Сполучених Штатах вже розкритикували ідею проведення зустрічі без участі української сторони. Як передає медіа, низка республіканців виступила проти сценарію "повторення Ялтинської конференції".

Сенатор Білл Кассіді назвав таку пропозицію морально неправильною та безрозсудною, а також наголосив на обов'язковій участі України в будь-яких переговорах.

Іншу критичну позицію висловив сенатор Том Тілліс, застерігши від маніпуляцій з боку Кремля. За його словами, російський диктатор намагається маніпулювати американським лідером, наче маріонеткою.