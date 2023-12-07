"Другая Украина" тепер у Сербії: проєкт Медведчука став міжнародним рухом

У Сербії зареєстрували філію прокремлівського проєкту Віктора Медведчука, що має назву "Другая Украина". Керівником став кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич, який займає проросійську позицію

При цьому у російських реєстрах проєкт "Другая Украина" тепер позиціюється як "міжнародний громадський рух". Раніше там стояла відмітка, що організація має регіональних характер.

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Слід Медведчука у Сербії

Російська організація "Другая Украина", очолювана держзрадником Віктором Медведчуком, у серпні 2023 року відкрила представництво у Сербії. Згідно з данними у сербських реєстрах, метою своєї діяльності цього утворення є "налагодження взаємовигідної співпраці між народами Сербії, Росії та України".

Керує філією сербський політик Драган Станоєвич, який підтримує вторгнення в Україну. Він з 2021 року перебуває під санкція РНБО – з того часу йому на три роки заборонений в'їзд до країни. Раніше він захоплювався політикою Путіна, схвалював слова Віктора Орбана, тішився обстрілами Києва та засуджував Україну за арешт Медведчука. Зараз Драган Станоєвич є чинним кандидатом від проросійської партії "Ми – глас народа".

Цікаво, що досі політику володіє майном у Київській та Дніпропетровській областях. Також Станоєвич прокоментував свої зв'язки з Медведчуком – заявив, що не збирається йому допомагати, а буде допомагати українцям.

Я ніколи не підтримував жодної агресії і не збираюся. Точно як і не збираюся підтримувати українську владу, яка по суті знищила ту Україну, яку я любив, яка своєю політикою знищує цвіт української нації і веде війну проти інакодумства. Я попереджав Україну, куди політика Майдану приведе,

– сказав Станоєвич.

Варто зазначити, що після відкриття сербської філії у російському реєстрі "Другую Украину" перейменували з "регіонального громадського руху" в "міжнародний громадський рух". Також керівником замість Дениса Жарких став росіянин Роман Коваленко. Він народився у Донецькій області, а у 2021 році його викликали до суду за обвинуваченням у фінансуванні тероризму.

Що відомо про проєкт Медведчука

Віктор Медведчук після обміну у Росію зареєстрував там політичну організацію "Другая Украина". Спочатку керівником був він спільно з його поплічником зі закритого проросійського "112 каналу" Денисом Жарких. Офіційно оформили торгову марку у червні 2023 року, до того проєкт працював неофіційно.

Держзрадник за допомогою цього проєкту поширює проросійські тези про "нацистів", "сатаністів" та "хорошого Путіна". Також туди приєдналися багато зрадників України, які встигли втекти до Росії. Там можна знайти колишніх працівників проросійських каналів, депутатів від ОПЗЖ, обвинувачених в державній зраді та політтехнологів.

У Росії організація навіть проводила антиукраїнські заходи. Один з них був присвячений статті Медведчука "Дві України як нова політична реальність".