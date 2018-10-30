Друге бабине літо в столиці побило новий температурний рекорд

У ніч на 30 жовтня в Києві температура не опустилася нижче +12,2 градусів. Востаннє такі температурні показники спостерігалися у столиці 137 років тому.

Про це інформують на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Читайте також: Якою буде погода у листопаді: синоптики зробили детальний прогноз

Температура ночі 30 жовтня у Києві, вдруге за 137 років, не опустила стовпчик нижче +12,2 градусів,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зважаючи на високий температурний фон цей жовтень можна вважати одним із найтепліших за останні 137 років.

Додамо, що 17 жовтня у Києві було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря. Метеорологи заявляють, що показники були найвищими за останній 51 рік. А 16 жовтня столична температура побила історичний температурний рекорд 1916 року.