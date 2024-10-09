Україна хоче організувати Саміт миру в грудні і прагне, щоб була присутня Росія, – Reuters

Україна прагне організувати Другий Саміт миру вже у грудні цього року. Також Київ хоче, щоб на ньому були присутні представники Росії.

Водночас будь-які прямі переговори з Москвою під час цієї зустрічі не розглядатимуться. Про це пише Reuters з посиланням на слова посла України в Туреччині Василя Боднара під час брифінгу в Анкарі.

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Коли може відбутися Другий Саміт миру

Одна з найважливіших цілей цього саміту – досягти справедливого миру в Україні. Ми не говоримо тут про формат, коли Україна і Росія сидять одна навпроти одної і Україна прислухається до вимог Росії,

– наголосив український дипломат.

Він зазначив, що Україна прагне разом з міжнародною спільнотою сформувати перелік заходів для досягнення справедливого миру та висунути Росії відповідні вимоги на основі цього списку.

"Це не буде пряма двостороння зустріч, швидше за все, це буде у форматі, де також будуть залучені треті сторони і переговори будуть вестися через треті сторони. Ми сподіваємося провести цей саміт до кінця року", – наголосив Боднар.

Він також зазначив, що Туреччина, яка намагалася зберігати добрі стосунки як з Україною, так і з Росією під час війни, стане важливим учасником цієї зустрічі, адже має досвід посередництва в інших конфліктах.

Нагадаємо, що напередодні в Офісі президента повідомили, що Другий Саміт миру не відбудеться в листопаді, як було оголошено раніше. Водночас там зазначили, що до цього часу має бути усе готовим для його проведення.