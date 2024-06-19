На другому Саміті миру будуть розглядатися всі 10 пунктів Формули миру, – ОП

Наступний Саміт миру щодо закінчення війни в Україні буде повністю присвячений встановленню справедливого миру. Крім того, на ньому вже розглянуть усі пункти української Формули миру.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в етері всеукраїнського телемарафону заявив, що перед другим Самітом миру всі пункти української формули будуть проговорені на рівні експертів, міністрів та радників з нацбезпеки, передає 24 Канал.

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Формула миру запрацює на повну

За словами Жовкви, вже підготовлені відповідні дорожні карти. Вже на другому саміті під час зустрічі лідерів країн, міністрів та радників з нацбезпеки всі пункти формули будуть обговорюватися.

Крім дев'яти пунктів, розглянуть і десятий, який передбачає власне фіксацію результатів української перемоги, миру та закінчення війни. Він стане можливим, коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека й справедливість почнуть відновлюватися та сторони підпишуть документ про фіксацію закінчення війни.

І цей пункт може з'явитися тоді, коли детально пройшлися по перших дев'яти пунктах. Робота над ними не припинялась. Ми взяли три пункти для того, щоб показати можливість проведення такого саміту на високому рівні,

– пояснив Жовква.

Він нагадав, що перед Самітом миру у Швейцарії, який відбувся 15 – 16 червня говорили, що ніхто не з'явиться на нього. А якщо і з'явиться, то на низькому рівні. Але 101 держава, серед яких і країни глобального Півдня відправили своїх представників. Дві третини учасників були главами держав чи урядів. Всі учасники висловили свою думку щодо суверенітету і територіальної цілісності України.