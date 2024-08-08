Не йдеться про перемовини: Єрмак пояснив роль Росії на майбутньому Саміті миру

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента, роз'яснив значення можливої участі Росії у другому Саміті миру. Він наголосив, що поки ситуація не веде до прямих переговорів.

У свіжому інтерв'ю Єрмак зазначив, що запрошення Росії на Саміт миру має на меті лише передачу спільного плану дій, а не є сигналом до початку перемовин з країною-агресором.

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Саміт миру з Росією: передача плану, а не перемовини

Єрмак наголосив, що Україна прагне залучити Росію до обговорення "формули миру" на міжнародному рівні, але з участю всіх країн-підтримувачів, а не у двосторонньому форматі.

Ми хочемо, щоб навіть ось така зустріч, на якій можна передати цей план, відбувалася не у форматі Україна – Росія, а за присутності всіх країн, які підтримали наш план,

– заявив очільник ОП.

Посадовець також зазначив, що другий Саміт миру відбудеться лише після ретельної підготовки спільного плану за "формулою миру" Зеленського.

Він нагадав про створення робочих груп, які вже працюють над конкретними кроками реалізації кожного з пунктів, кожен з яких передбачає забезпечення

радіаційної та ядерної безпеки; продовольчої безпеки; енергетичної безпеки; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксацію закінчення війни.

Робота над "формулою миру"

Керівник Офісу Президента наголосив на важливості тематичних конференцій, які мають зафіксувати напрацювання робочих груп і скласти спільний план, необхідний для проведення саміту.

Серед 10 пунктів "формули миру" є ті, щодо яких у світі є спільна позиція – з них ми почали на першому саміті. І є важчі – такі як відповідальність, виведення російських військ, відновлення територіальної цілісності тощо.

Андрій Єрмак висловив сподівання на проведення другого Саміту миру в найближчій перспективі. Водночас посадовець акцентував, що він можливий лише за певних умов, зокрема, узгодження спільного плану між країнами.

Посадовець закликав не робити передчасних висновків щодо фінальності саміту та підтримки плану різними державами.