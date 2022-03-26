Другим ударом по Львову росіяни обстріляли об'єкт оборонної сфери

Росіяни 26 березня двічі обстріляли Львів. Другий удар загарбники завдали по об'єкту оборонної сфери.

Міський голова Львова Андрій Садовий та очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький дали брифінг через обстріли росіянами міста, повідомляє 24 канал.

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Другий удар був по об'єкту оборонної сфери

Козицький повідомив, що 26 березня було два потрапляння в об'єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок одного удару потрапили у нафтобазу у самому Львові, у житловому кварталі, внаслідок другого – по об'єкту оборонної структури,

– зазначив глава ОВА.

Він уточнив, що йдеться про завод, який також розташований у житловому кварталі.

По кожній із цілей ворог завдав по 2 удари. Наразі 5 людей звернулися по допомогу, усі після атаки на перший об'єкт. На щастя, жертв вдалося уникнути.

На місці обстрілів працюють рятувальники, вони гасять пожежі.

Брифінг Садового та Козицького щодо атаки на Львів​: дивіться відео