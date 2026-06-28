Український адвокат із паспортом Росії очолив "Другу Україну" Медведчука, – розслідувачі

Підсанкційний політичний проєкт "Друга Україна", який пов’язують із Віктором Медведчуком, отримав нового керівника. Цю посаду у березні 2026 року обійняв український адвокат Каміль Хусяінович Кирпичев, який має громадянство Росії.

Про це йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо".

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Хто такий Каміль Кирпичев і як він став керівником "Другої України"?

Згідно з даними російського реєстру юридичних осіб, Каміль Кирпичев офіційно став головою виконавчого комітету "Другої України". У документах також зазначено його громадянство як російське, яке він, за даними податкової служби Росії, отримав ще у 2016 році.

Після отримання паспорта Кирпичев розпочав юридичну діяльність, став співзасновником юридичних компаній у Краснодарі та брав участь у роботі бізнес-структур, пов’язаних із юридичними послугами.

Окремо журналісти звертають увагу на його діяльність у тимчасово окупованому Криму, де він також був керівником однієї з юридичних компаній у 2017 – 2018 роках.

Попри діяльність у Росії та на окупованих територіях, Кирпичев залишається чинним правозахисником в Україні. Він досі значиться у Єдиному реєстрі та має профіль у Національній асоціації адвокатів України. Його право на заняття адвокатською діяльністю не було припинене чи призупинене. Також вказано, що він проходив підвищення кваліфікації у 2021 році.

Членство Кирпичева у Національній асоціації адвокатів України / Фото "Слідство.Інфо"

Крім того, Кирпичев є співзасновником адвокатського об’єднання "Сила права", яке продовжує діяти в Україні.

Адвокатське обʼєднання "Сила права" / Фото "Слідство.Інфо"

Журналісти "Слідство.Інфо" повідомляють, що Кирпичев неодноразово залучався до юридичного супроводу справ, пов’язаних із Віктором Медведчуком. Зокрема, у 2021 році він супроводжував його під час допиту в Офісі Генерального прокурора України та брав участь у судових засіданнях як його захисник.

Також Кирпичев активно поширює матеріали про "Другу Україну" у соціальних мережах, зокрема на російській платформі "ВКонтакті", де публікує цитати та заяви, пов’язані з діяльністю проєкту.

Сторінка Кирпичева у "ВКонтакті" / Фото "Слідство.Інфо"

Окремо розслідувачі звертають увагу на те, що у 2020 році Кирпичев намагався увійти до Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань України. У своєму мотиваційному листі він заявляв про намір використовувати юридичний досвід для вдосконалення роботи державних інституцій.

Журналісти "Слідство.Інфо" намагалися отримати коментар від Каміля Кирпичева через соціальні мережі та месенджери. За їхніми словами, він прочитав звернення, однак не відповів і згодом заблокував контакти.

Офіційних публічних пояснень щодо поєднання українського адвокатського статусу та громадянства Росії він не надав.

Що відомо про проєкт "Друга Україна"?

"Друга Україна" – це політичний проєкт, який пов’язують із Віктором Медведчуком. Його створили як платформу, яка критикує українську владу та просуває проросійські погляди.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України цей проєкт став більш активним у медіа та соцмережах.

У 2024 році Україна запровадила проти нього санкції, вважаючи його загрозою національній безпеці. Представники "Другої України" часто виступають із заявами проти української влади та на користь російських наративів.

Проєкт не є офіційною політичною партією в Україні та не бере участі у виборах. Його діяльність переважно відбувається в інтернеті та через публічні заяви. Частину людей, пов’язаних із проєктом, перевіряють українські правоохоронці. В Україні його вважають елементом інформаційного впливу Росії.