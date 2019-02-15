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      "Дружимо з Путіним і пишаємось цим": президент Сербії і слухати не хоче про санкції проти Росії

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      Президент Сербії заявив, що не запроваджуватиме жодних санкцій проти Росії
      Президент Сербії заявив, що не запроваджуватиме жодних санкцій проти Росії / Фото з відкритих джерел

      Сербія є незалежною, тому не буде вводити жодних санкцій проти Росії – і "гордо" заявляє про це Заходу. Окрім того, країна побудує ділянку “Турецького потоку” через свою територію.

      Президент Сербії Александар Вучич заявляє, що країна може впевнено сказати Заходу про свої наміри, пише ТАСС.

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      При цьому Вучич наголосив, Сербія своєї позиції "не соромиться, а пишається нею".

      Сербія є незалежною країною, суверенною і вільною країною. Сербія сьогодні на європейському шляху, але Сербія сьогодні може сказати всім європейським партнерам і Вашингтону, що не вводитиме санкції щодо Російської Федерації, що дружить з Володимиром Путіним і що буде будувати газопровід ("Турецький потік", – 24 канал) через свою територію,
      – заявив він.

      Окрім того, сербський лідер також нагадав, що Белград будує "міцні взаємини" з Пекіном. Крім того, президент закликав зберігати мир і стабільність в регіоні. Він наголосив – сербам війна не потрібна.

      Зазначимо, на вулиці Белграда неодноразово виходили тисячі людей, аби висловити своє невдоволення правлінням президента Александра Вучича і уряду на чолі з його Прогресивної партією. У багатьох інших містах люди також висвітлюють місцеві проблеми, звинувачуючи політику правлячої Прогресивної партії.

      Що таке "Турецький потік" і чим він загрожує Україні?Це ще один проект російського "Газпрому". Він повинен був привести газ до чорноморського узбережжя Болгарії, однак його заблокував Брюссель. Москва хоче збудувати газопровід, щоб обмежити транзит через Україну. Він буде використовувати маршрут під Чорним морем, щоб щорічно доставляти понад 30 мільярдів кубометрів російського газу до Європи.

      blog_ava
      На окупованому Донбасі готуються до нового "референдуму", – ІС
      14 лютого
      3399
      Теги: Новини Росії Санкції Новини політики Сербія
      Джерело: 24 Канал
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