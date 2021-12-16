Дружина керівника ГУР Буданова ходить до монастиря, який переховував терориста Лусваргі, – ЗМІ

Дружина керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова Маріанна нібито є парафіянкою Московського патріархату. На її сторінці є світлина, зроблена біля монастиря Свято-Покровської Голосіївської пустелі у Києві, що підконтрольний РПЦ.

Про це заявив журналіст Андрій Ковальов. Він стверджує, що світлина на фоні храму була зроблена невипадково. Мовляв, сім'я Буданових любить цей монастир.

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У храмі ховали терориста Лусваргі

У 2018 році у монастирі ховали від правосуддя бразилець Рафаель Лусваргі. Він входив до одного з прокремлівських терористичних угруповань, що діяли на Донбасі. Потім Україна віддала його російським бойовикам при обміні полоненими. У 2020 році терориста заарештували у себе на батьківщині за зберігання наркотиків та боєприпасів.

Я вже мовчу про те, що жителі монастиря служили, а може й служать молебні "за перемогу російської зброї". Як бачимо, московське мракобісся помножено на російсько-путінський шовінізм,

– сказав Ковальов.



Пост дружини Буданова / Скриншот з фейсбуку Маріанни Буданової

Буданов живе у будинку Гогілашвілі

Журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування, у якому мовилось, що Буданов живе в будинку скандального ексзаступника голови МВС Олександра Гогілашвілі. Він пояснив, що це тимчасово, оскільки у його квартирі триває ремонт. Керівник розвідки підкреслив, що Гогілашвілі є його другом.

Текст поста Андрія Ковальова:

Ну тепер знову про моє улюблене – особисті сторінки у соцмережах і Московський Патріархат.

Кирило Буданов – той, що очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України….Якщо Ви зайдете на сторінку дружини Кирила Буданова – Маріанни, Ви особливо не знайдете якоїсь активності, окрім того, що восени 2020 року вона балотувалася на місцевих виборах у Києві від Удару Кличка і в неї було багато передвиборчих постів. Один з цих постів про свято Покрови. Маріанна сфотографована на фоні храму на честь Ікони Божої Матері "Живоносне Джерело" у так званому Покровському чоловічому монастирі "Голосєєвская пустинь" Російської Православної Церкви в Україні.

Це страшний і мегаватний монастир РПЦ у Києві. Поза очі в МП його називають "молдованская лавра", через те, що намісник монастиря так званий "єпископ Ісакій", насправді – Фьодор Філіповіч Андроннік – за походженням молдаванин і перетягнув до монастиря дуже багато своїх земляків. Монастир ймовірно був відбудований за кошти бандитського общака "Дєда Кісєля".

До речі, після загибелі Володимира Кисіля поховали у Голосіївському монастирі. Цей монастир став відомим у зв’язку з тим, що "Ісакій" Андроннік переховував тут терориста – бразильця з угорськими коренями Рафаелю Лусваргі, який нагадаю обіцяв "дійти до Києва і закінчити війну".

Цей монастир також відомий сектантським шануванням ерзянки "Матушкі Аліпії". До речі офіційна Церква не канонізувала так звану «матушку Аліпію» і засуджує це сектантське поклоніння, яке практикується у цьому монастирі.

Я вже мовчу про те, що насельники монастиря служили, а можливо і служать молебні "за побєду рускага оружия".

Як бачимо, московське мракобєсіє помножене на російсько-путінський шовінізм. До чого це я. Маріанна Буданова не випадково сфотографувалася на фоні храму "Голосєєвской пустині", мої джерела повідомили, що родина Буданових полюбляють цей монастир Російської Православної Церкви в Україні…