Дружина Пєскова поскаржилась на "затяту русофобію": її поставили на місце
Джерело:Obozrevatel
Суджена російського посадовця вирішила заступитися за свою колегу та почала говорити про "русофобію". Проте їй швидко пояснили, що вона зовсім не розуміє, про що говорить.
Олімпійська чемпіонка у танцях на льоду, дружина Дмітрія Пєскова, Татьяна Навка різко прокоментувала рішення Литви позбавити громадянства колишню фігуристку Маргариту Дроб'язко. Жінка регулярно приїжджала до Росії, де брала участь у шоу Навки "Шахерезада".
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Навка побачила в цьому "русофобію"
Указ про позбавлення Дроб'язко громадянства підписав президент Литви Гітанас Науседа.
"Всі ми бачимо на конкретному прикладі, як Литва люто виявляє свою русофобію. Даний приклад тому показник. Очевидно, що Литва йде на поводу у західних партнерів, які на неї безпрецедентно тиснуть. Безперечно, Литва залишається в програші, позбавляючись такої відомої і заслуженої фігуристки", – цитують російські ЗМІ істеричні закиди Навки.
Дружина прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова щиро не розуміє, за що постраждала її колега.
"Держава карає свою громадянку, заслужену та талановиту фігуристку, за те, що вона бере участь і виступає у льодових шоу –казках, які розповідають про добро, кохання, честь та дружбу? Вкрай сумно бачити, як литовські політики приймають такі дивні та недалекоглядні рішення", – сказала фігуристка.
Дружині Пєскова все пояснили
Користувачі соцмереж пояснили Навці, чому ж так сталося.
Зате рішення, прийняті найкращим політиком усіх часів і народів 24 лютого 2022 року, виявилися настільки далекоглядними, що вже минуло цілих півтора року, а все ще йде строго за планом,
– написав один із них.
Вочевидь, росіяни незадоволені тим, що війна триває так довго та тим, що Росія взагалі розв'язала її. Так само росіяни самі нагадали фігуристці, хто її чоловік.
У мережі Навці нагадали, що вона – дружина прессекретаря Путіна / Скриншот російських ЗМІ
Так само користувачі не здивовані й тим, що рівень так званої "русофобії" зріс. Там переконані, що дивуватися нема чому, адже для того, аби росіян не любили, зробили все можливе.
Росіяни не здивовані зростанням "русофобії" / Скриншот російських ЗМІ
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