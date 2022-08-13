Незрозуміла гра й, може, "договорняк", – дружина командира "Редіса" про Червоний Хрест і лаврова

Під час виходу оборонців із "Азовсталі" вони говорили рідним, що безпеку гарантуватимуть міжнародні організації. Проте цього не сталось, а представники Червоного Хреста продовжують відхрещуватись від гарантій безпеки полонених.

Водночас вони ж на фото потискають руку голові російського мзс сєргєю лаврову. Тому, ймовірно, вони мають якісь таємні домовленості. Таку думку висловила в інтерв'ю 24 каналу Катерина Прокопенко – дружина полоненого командира полку захисників "Азовсталі" з позивним "Редіс".

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Червоний хрест не їздить до полонених

Жінка акцентувала на тому, що від Міжнародного Комітету Червоного Хреста вона не отримувала жодних даних про те, де перебуває її чоловік і в якому він стані. Водночас Денис перед здачею в полон говорив, що через тиждень повинна бути комісія від ООН чи то від Червоного Хреста. "Тобто я чітко зрозуміла, що все буде під контролем. Я в це вірила і чекала, що так і буде. Але, як бачимо, минуло 2 місяці – і жодних поїздок Червоного Хреста туди", – акцентувала Катерина.

Водночас фото представників МКЧХ і лаврова свідчать про те, що в них налагоджена комунікація. Тому вони могли б спробувати домовитися, щоб до полонених допустили представників незалежних міжнародних організацій.

Для нас це якась незрозуміла гра. Можливо, між ними (Червоним Хрестом і росією – 24 канал) є певний "договорняк", пов’язаний з грошима, і тому все на такому чистому слові. Мовляв, "ви нам не заважаєте робити наші хитрі справи, ось вам гроші, будь ласка, не їдьте туди, і робіть вигляд, що щось робите". Я не знаю точно, це лише мої здогадки. Але я шокована цим всім і не розумію, чому так. Це якийсь театр абсурду насправді,

– підсумувала дружина полоненого.



Рукостискання, яке описувала Катерина / Фото AP

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