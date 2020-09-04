Дружина заступника міського голови Сум Дарина Безборода 13 червня влаштувала аварію в центрі Харкова. Після приїзду поліцейських водійка Audi A3 відмовилась проходити тест на алкогольне сп'яніння та їхати на огляд. Днями суд покарав дружину чиновника за скоєну ДТП.

Зокрема, її зобов'язали сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє 24 канал.

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Однак це лише частина покарання. Адже суд досі не розпочав розгляд справи проти неї щодо водіння автомобіля у стані алкогольного сп'яніння. Суд кілька разів відкладав цю справу і призначив розгляд на 10 вересня.

У випадку, якщо засідання знову перенесуть, Дарина Безборода уникне покарання. Оскільки 12 вересня закінчується термін її притягнення до відповідальності за статтею "Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння".

ДТП з дружиною заступника мера Сум: що відомо

13 червня дружина керівника патронатної служби та радника голови Сумської ОДА Олександра Ларіна Дарина Безборода на Audi A3 врізалася у припарковану Honda і перекинулася.

На фото, які опублікували у соцмережах, можна побачити, що з авто дівчини випала відкрита пляшка шампанського. Однак після прибуття правоохоронців вона відмовилась пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння.



Пляшка відкритого шампанського випала з автівки дружини чиновника / Фото телеграм-канал "ХСалтовка"

Поліцейські склали протокол за статтею порушення ПДР та відмова від огляду водія на стан сп'яніння.

Відомо, що після виходу публікації про цю історію, її чоловік Олександр Ларін почав погрожувати місцевим журналістам і вимагав у них прибрати матеріал про цю аварію з сайту видання.