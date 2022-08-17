Окупанти одним ударом зруйнували 10 будинків у Дружківці: жахливе відео

Під ворожим обстрілом опинився приватний сектор у Дружцівці на Донеччині. Одним ударом росіяни зруйнували 10 будинків.

На щастя, цього разу минулося без жертв. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко 17 серпня.

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росіяни зруйнували 10 будинків одним ударом

У мережі з'явилося відео, де видно вщент зруйновані будинки в Дружківці. Навколо ходять місцеві й прибирають завали.

Очевидиця розповідає, що в один момент почула удар. І дах одразу посипався на землю. Було дуже страшно. Один із місцевих жителів розповідає, що окупанти зруйнували все: його дім, гараж та авто.

Зруйновані будинки і Дружківці: дивіться відео

Яка ситуація на східному фронті 17 серпня

На Слов'янському напрямку росіяни атакували райони Бражківки, Великої Комишувахи, Дібрівного, Вірнопілля та Мазанівки. В районі Богородичного намагалися наступати, але ЗСУ відбили окупантів. Біля Мазанівки та Новодмитрівки бої тривають.

На Краматорському зафіксовано артилерійські обстріли біля 7 населених пунктів. росіяни проводили повітряну розвідку в районі Краматорська. Біля Спірного вони намагалися наступати, але зазнали втрат та відступили.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Бахмута, Соледара, Зайцевого, Білогорівки та Майорська. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі біля Соледара. агресор наступав та штурмував район біля Залізного, Шумів та Зайцевого, але безрезультатно. Поблизу Соледара та Бахмутського бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку загарбники обстріляли території поблизу 8 населених пунктів. Ворог завдавав авіаударів в районах Мар'їнки, Красногорівки та Ясинуватої. Окупанти намагаються штурмувати район Опитного, бої тривають.

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