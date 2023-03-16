"Дружбани Путіна": Economist встановив рейтинг країн, які симпатизують Росії

Росія з кожним днем заганяє себе у все більше вигнання. Хай там як, але у неї все ще залишаються друзі та союзники. Журналісти навіть цілий рейтинг склали.

Ні для кого не стало загадкою, що на першому місці в цьому умовному рейтингу – Білорусь. Зауважимо, що його формували за принципом геополітичної близькості.

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Росія втрачає підтримку

Але відбувається це не миттєво. Наприклад, резолюцію ООН, в якій засуджують російське вторгнення, підтримали далеко не всі. Знайшлося 39 держав, які вирішили цього не робити. Ясна річ, що це неабияк тішить країну-агресорку. Мовляв, санкції не мають жодного значення, а Росія – все ще на коні.

Журналісти зауважили, що на папері геополітичний вплив Росії може вражати. Адже її війська та найманці перебувають у щонайменше 16 країнах світу. Слід також зауважити, що країну-агресорку підтримують також зброєю. Лиш за минуле десятиліття вона уклала угоди на імпорт зброї з 22 країн світу. Зокрема, Китаю та Індії.

Вплив Росії на інші держави надихнув створити рейтинг її "друзів". Як ми вже говорили вище, очолює його Білорусь. Пропонуємо ознайомитися з ним.

Рейтинг "друзів Росії"

Білорусь; Вірменія; Киргизстан; Іран; Таджикистан; Казахстан; Сирія; Китай; Венесуела; Нікарагуа; Індія; Узбекистан.

Оскільки у рейтингу є Білорусь, то не зайвим буде пригадати, як її самопроголошений президент став ледь не засланим козачком. То він літає до Китаю, то до Ірану. Свого колегу у Тегерані він навіть встиг похвалити.

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