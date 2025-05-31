Дзвінок із-за кордону: українські рятувальники допомогли врятувати чоловіка у польських горах
- Українські рятувальники отримали міжнародний виклик від громадянина Польщі, чий телефон підключився до української мережі через особливості мобільного зв’язку.
- ДСНС України координували дії з польськими колегами для порятунку постраждалого, а польська служба GOPR надала першу допомогу на місці.
- Співпраця між українськими та польськими рятувальниками підкреслює важливість міжнародної координації в надзвичайних ситуаціях.
На Львівщині Служба 112 отримала несподіваний міжнародний виклик: громадянин Польщі, травмувавши ногу на горі Галич, зателефонував по допомогу – але не до польських рятувальників, а до українських. Через особливості мобільного зв’язку в прикордонній місцевості його телефон підключився до української мережі.
Українські рятувальники почали координовані дії з польськими колегами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
Дивіться також У засніжених Карпатах загинув турист зі Львівщини: тіло знайшли неподалік вершини гори Піп Іван
ДСНС України рятували поляка
Інформацію оперативно передали до ДСНС у Львівській області. Рятувальники уточнили координати, стан постраждалого та рівень заряду телефону, після чого розпочали координацію з польськими колегами, з якими вже мають налагоджену співпрацю.
У Києві представники ДСНС з міжнародним відділом організували офіційний канал зв’язку з Польщею, щоб оперативно передати дані та координувати дії. Важливу роль у порятунку відіграв і директор гірських провідників "Ровінь", який уточнив місцезнаходження травмованого чоловіка.
Польська гірська рятувальна служба GOPR, отримавши інформацію з України, швидко вирушила на пошуки. Вони виявили постраждалого у важкому стані, надали першу допомогу й спустили до підніжжя гори, де на нього вже чекали медики.
"Ця історія – про спільну відповідальність, про силу єдності в надзвичайних ситуаціях. Про те, як важливо чути одне одного, навіть коли між нами – державні кордони. І, найголовніше, – про те, що людське життя завжди має бути на першому місці", – зазначили у ДСНС.