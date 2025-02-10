На Харківщині вогнеборці під загрозою обстрілів гасили велетенську пожежу

На Харківщині рятувальники 5 годин гасили пожежу після ворожого обстрілу. Це сталося на прифронтових ділянках Вовчанської громади, де рятувальники ризикували потрапити під новий обстріл.

Вогонь охопив споруду сільськогосподарського підприємства. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Що відомо про пожежу на Харківщині

Попри загрозу повторних обстрілів, рятувальники Харківської області протягом п’яти годин боролися з пожежею, що охопила 600 квадратних метрів. Вогонь спалахнув унаслідок ворожої атаки безпілотника. При цьому загроза повторного удару була цілком не виключена.

Ворожий дрон уразив господарську будівлю на території сільськогосподарського підприємства одного із прифронтових населених пунктів Вовчанської громади.

На місці працювали рятувальники ДСНС, медики та підрозділ місцевої пожежної охорони селища Вільча. Завдяки їхнім злагодженим діям вдалося ліквідувати займання.

ДСНС гасили пожежу під загрозою обстрілів

Нагадаємо, у Кривому Розі на 9 поверсі будинку зайнялася пожежа у квартирі. ДСНС змогли впоратися з вогнем та врятувати дитину.