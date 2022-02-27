ДСНС інформуватиме абонентів Київстар про ситуацію в Україні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій інформуватиме абонентів Київстар про ситуацію в нашій державі. Це обіцяють робити оперативно.

Інформуватимуть абонентів у всіх куточків України через СМС. Офіційна інформація про це з'явилась у телеграмі ДСНС.

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СМС надходитимуть з адреси DSNS UKR

Важливо, що повідомлення надходитимуть з адреси DSNS UKR. Варто довіряти лише офіційним джерелам.

Зауважимо, що додаткову інформацію можна отримати на офіційних ресурсах ДСНС.

Повний текст публікації:

Дорогі співвітчизники, повідомляємо, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій, за допомогою СМС-повідомлень, буде оперативно інформувати про актуальну ситуацію абонентів Київстар у всіх куточках України.

СМС-повідомлення будуть надходити з адреси DSNS UKR. Довіряйте лише офіційним джерелам! Додаткову інформацію можна отримати на офіційних ресурсах ДСНС України.

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