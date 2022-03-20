У ДСНС показали, що залишилось від багатоповерхівки, в яку влучили уламки ракети
20 березня 2022 , 17:51Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У багатоповерхівку Києва 20 березня влучили уламки ракети. Її підло запустили російські окупанти.
Рятувальники показали відео з місця події. ДСНС борються з наслідками.
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У Святошинському районі столиці, де внаслідок потрапляння уламків снаряду виникла пожежа у багатоповерхівці,
– повідомили рятувальники.
Багатоповерхівка Києва, в яку вдарили уламки ракети: дивіться відео