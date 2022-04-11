ДСНС продовжує розбирати завали у Бородянці та розміновує райони Київської області

Рятувальники ДСНС продовжують безперервно виконувати свою роботу, щоб зробити безпечними звільнені від окупантів міста.

Лише у Бородянці до розбору завалів залучили 186 осіб та 42 одиниці техніки.

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Станом на 11 квітня 10:00 для проведення робіт з обстеження та вилучення вибухонебезпечних предметів залучили 20 піротехнічних розрахунків ДСНС у:

Бучанському,

Броварському,

Бориспільському районах.

Наразі тривають роботи з розбору завалів у Бородянці.

Рятувальники продовжує розбирати завали у Бородянці / Фото ДСНС

Зауважимо, що після того, як наші захисники вибили російських загарбників з Півночі, у цих регіонах знаходять сліди звірств окупантів. До прикладу, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 10 квітня повідомила, що у населеному пункті Бузова біля Бучі знайшли ще одну братську могилу. Там лежать тіла десятків вбитих та закатованих українців.

Про наслідки "визволення" Бучі навіть говорити важко. Там росіяни закатували та вбили сотні мирних людей. Жахливі кадри Бучанської різні облетіли та приголомшили світ. Російські пропагандисти спробували заявити, що фото нібито несправжні та відхреститися від звірств, але докази свідчать про інше.

Буча – свідок звірств російських загарбників: дивіться відео