ДСНС розбирає завали Миколаївської ОВА: відео з місця подій

Рятувальники показали, як відбувається розбір завалів у розтрощеній Миколаївській обласній адміністрації.

На відео показали масштаби руйнувань та людей, які змогли пережити обстріл.

Важливо Внаслідок удару по будівлі ОДА загинуло 7 людей, – Зеленський про обстріл Миколаєва

Підрозділи ДСНС продовжують працювали над ліквідацією жахливих наслідків ракетного удару.

Рятувальники розбирають завали у Миколаївській ОВА: дивіться відео



Обстріл ОВА прокоментував президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що внаслідок ракетного удару загинуло 7 людей.

Відреагував і глава Миколаївщини Віталій Кім. Він зазначив, що більшість людей врятувалися.

Вирішили мені передати привіт, чи нам усім,

– сказав Кім.

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