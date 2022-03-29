ДСНС розбирає завали Миколаївської ОВА: відео з місця подій

29 березня 2022 , 15:43
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Джерело:

ДСНС України

Рятувальники показали, як відбувається розбір завалів у розтрощеній Миколаївській обласній адміністрації.

На відео показали масштаби руйнувань та людей, які змогли пережити обстріл. 

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Підрозділи ДСНС продовжують працювали над ліквідацією жахливих наслідків ракетного удару. 

Рятувальники розбирають завали у Миколаївській ОВА: дивіться відео 


Обстріл ОВА прокоментував президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що внаслідок ракетного удару загинуло 7 людей. 

Відреагував і глава Миколаївщини Віталій Кім. Він зазначив, що більшість людей врятувалися.

Вирішили мені передати привіт, чи нам усім,
– сказав Кім. 

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Автор: Ярослава Прадід