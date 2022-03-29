ДСНС розбирає завали Миколаївської ОВА: відео з місця подій
29 березня 2022 , 15:43Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Рятувальники показали, як відбувається розбір завалів у розтрощеній Миколаївській обласній адміністрації.
На відео показали масштаби руйнувань та людей, які змогли пережити обстріл.
Важливо Внаслідок удару по будівлі ОДА загинуло 7 людей, – Зеленський про обстріл Миколаєва
Підрозділи ДСНС продовжують працювали над ліквідацією жахливих наслідків ракетного удару.
Рятувальники розбирають завали у Миколаївській ОВА: дивіться відео
Обстріл ОВА прокоментував президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що внаслідок ракетного удару загинуло 7 людей.
Відреагував і глава Миколаївщини Віталій Кім. Він зазначив, що більшість людей врятувалися.
Вирішили мені передати привіт, чи нам усім,
– сказав Кім.
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