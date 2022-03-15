ДСНС розгортає систему пошуку місцезнаходження людей, які телефонують на номери екстрених служб

Державна служба з надзвичайних ситуацій України впроваджує у своїй роботі новий програмний продукт. Завдяки йому можна буде оперативно визначити місце перебування людини, яка звернулася на лінію екстреної служби.

Новий продукт ДСНС України впроваджує у співпраці з компаніями Garbyne, Apple та Google.

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Окрім визначення місця перебування людини, ця програма допомагатиме і рятувальниками.

"Завдяки цій програмі, громадянин лише за допомогою свого телефону зможе передати відео для диспетчера ДСНС та вести двосторонній чат із ним", – розповів полковник служби ДСНС Геннадій Герасимчук.

Ця система навіть у тестовому режимі показала свою зручність та ефективність.

"Така допомога надається ДСНС абсолютно безкоштовно. Ми вдячні за це нашим партнерам. Саме програма компанії "Garbyne" незамінна у пошуку людей під завалами, а також для взаємодії з людьми, які мають різні вади здоров’я", – наголосив Геннадій Герасимчук.