У ДСНС вкотре закликали людей не палити траву, бо нікому на виклики виїжджати

Рятувальники вже вкотре просять людей не палити сухостій. Всі пожежники залучені до ліквідації займань, які виникають через обстріли росіян.

ДСНС у повному сенсі перебувають на передовій, тому не можуть виїздити на виклики, пов'язані з підпалами сухої рослинності, стихійних смітників чи занедбаних будинків.

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Надзвичайники закликають не допускати подібних загорянь та пильнуваим ситуацію у своєму населеному пункті.

Україна, як ніколи раніше, потребує вашої громадської свідомості та відповідальності!

– наголосили у ДСНС.

Важливо – Окупанти вночі обстрілювали житлові будинки у Києві: