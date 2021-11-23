ДТЕК Ахметова на весь день вимкнула світло в Апеляційній палаті ВАКС
Джерело:Апеляційна палата ВАКС
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишилася без світла. На сайті енергопостачальника "ДТЕК Київські мережі" зазначили, що електроенергії не буде до 19:00 23 листопада. Причин відключення у компанії не назвали.
Через відключення електроенергії Апеляційна палата ВАКС не може реєструвати процесуальні документи. У Центрі протидії корупції дії ДТЕК пов'язують зі справою "Роттердам+", у якій фігурує власник компанії – олігарх Рінат Ахметов.
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Суду довелося перенести всі засідання
В Апеляційній палаті ВАКС заявили, що компанія не надсилала жодних попереджень щодо відключення електроенергії. Однак через це всі засідання 23 листопада довелося перенести.
У Центрі протидії корупції нагадали, що саме цей суд має 1 грудня 2021 року розглянути апеляцію щодо того, щоб не відновлювати розслідування справи "Роттердам+", у якій фігурантами є 2 топменеджери ДТЕК та сам Рінат Ахметов.
У компанії відключення електроенергії в будівлі суду назвали "плановим". Однак його пов'язують зі спробою тиску на суд через майбутній розгляд апеляції.
Дані про відключення електроенергії в Апеляційній палаті ВАКС / Скриншот ДТЕК
Що відомо про справу "Роттердам+"
У березні 2017 року детективи НАБУ розпочали розслідування щодо штучного зростання цін на електроенергію. Причиною стало те, що у 2016 році у так звану формулу "Ротердам+" заклали у вартість української електроенергії доставку нідерландського вугілля до і від портів. За даними слідства, це завдало державі збитків у розмірі 18,9 мільярда гривень. Серед фігурантів справи – компанія ДТЕК та її власник Рінат Ахметов.
Справу тричі закрив прокурор САП Віталій Пономаренко, після чого генпрокурорка Ірина Венедіктова звільнила його. Новий прокурор Денис Демків теж закрив цю справу, а рішення підтримав Вищий антикорупційний суд.
ДТЕК на українському енергетичному ринку
- Компанія ДТЕК, яка є найбільшою енергетичною компанією в Україні, володіє 23% ринку електроенергії. Компанія є монополістом на ринку теплоенергії.
- Уже цієї зими на українців можуть чекати віялові відключення електроенергії через те, що компанія намагатиметься зменшити навантаження на роботу мереж. Причиною цього стала нестача вугілля та рекордні ціни на газ.
- Для виправлення ситуації доводиться імпортувати електроенергію. Хоча і тут ДТЕК намагався завадати. За позовом компанії суд заборонив проводити аукціон на імпорт електроенергії, але згодом його таки провели за резервною процедурою. Наразі Україна купує електроенергію у Білорусі.
- Ці події умовили зростання цін на електроенергію на "ринку на добу наперед".