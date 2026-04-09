У ДТЕК пояснили, чому знову відключають світло
- В Україні знову вимикають світло через напружену ситуацію у системі, внаслідок російських атак та погіршення погоди.
- ДТЕК пояснює, що енергосистема втрачає денний ресурс через похолодання і хмарну погоду, що знижує генерацію від сонячних станцій.
В Україні знову вимикають світло за графіками через складну ситуацію в енергосистемі. Наразі на відключення впливають наслідки російських атак та погода.
Детальніше про це заявили у ДТЕК.
Чому знову вводять графіки?
У ДТЕК пояснили, що ситуація в енергосистемі України залишається напруженою навіть після завершення опалювального сезону. Причиною є пошкодження обладнання та обмежена робота енергооб'єктів внаслідок попередніх атак Росії.
Наразі ж ключовим фактором енергоспоживання є погіршення погоди.
Похолодання збільшує споживання, падає генерація від сонячних станцій. Через хмарну погоду вони виробляють значно менше електроенергії,
– пояснили в ДТЕК.
На тлі цього енергосистема втрачає частину свого денного ресурсу, який зазвичай допомагає балансувати навантаження. Саме тому діють графіки стабілізаційних відключень світла.
У компанії запевнили, що безупинно триває відновлення інфраструктури, розбір завалів, ремонт обладнання і повернення потужності у мережу. Проте роботи потребують часу.
Яка ситуація зі світлом?
У Міненерго проінформували, що через ті самі причини у сімох регіонах Україні зникло світло. Зокрема, без електроенергії жителі Київщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя та інших областей.
Ексочільник Укренерго Володимир Кудрицький пояснив 24 Каналу, що НКРЕКП не змінилась з часів "плівок Міндіча" і досі перебуває під впливом колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
У Комісії зменшили тарифи на електроенергію, через що газова генерація та імпорт із Європи не можуть працювати беззбитково. Зкорема, це й призвело до дефіциту електроенергії в Україні.