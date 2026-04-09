У ДТЕК пояснили, чому знову відключають світло

В Україні знову вимикають світло за графіками через складну ситуацію в енергосистемі. Наразі на відключення впливають наслідки російських атак та погода.

Детальніше про це заявили у ДТЕК.

Дивіться також У семи регіонах українці залишилися без світла: де найважче з електропостачанням

Чому знову вводять графіки?

У ДТЕК пояснили, що ситуація в енергосистемі України залишається напруженою навіть після завершення опалювального сезону. Причиною є пошкодження обладнання та обмежена робота енергооб'єктів внаслідок попередніх атак Росії.

Наразі ж ключовим фактором енергоспоживання є погіршення погоди.

Похолодання збільшує споживання, падає генерація від сонячних станцій. Через хмарну погоду вони виробляють значно менше електроенергії,

– пояснили в ДТЕК.

На тлі цього енергосистема втрачає частину свого денного ресурсу, який зазвичай допомагає балансувати навантаження. Саме тому діють графіки стабілізаційних відключень світла.

У компанії запевнили, що безупинно триває відновлення інфраструктури, розбір завалів, ремонт обладнання і повернення потужності у мережу. Проте роботи потребують часу.

Яка ситуація зі світлом?