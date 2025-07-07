Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: там перекинувся двоповерховий автобус з пасажирами

Вранці 7 липня на Дніпропетровщині сталася трагічна ДТП за участі пасажирського автобуса. Відомо про жертву і майже три десятка поранених.

Як розповіли у ДСНС, аварія трапилася поблизу селища Петриківка Дніпровського району. Там перекинувся двоповерховий пасажирський автобус, передає 24 Канал.

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Які наслідки аварії біля Петриківки

Надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували 6 людей та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

На жаль, внаслідок ДТП загинув чоловік. За медичною допомогою до лікувальних закладів звернулось 28 людей. До місця події залучено 10 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Аварія на Дніпропетровщині / Фото ДСНС

Нагадаємо, що у Німеччині на автомагістралі А33 сталася смертельна ДТП за участю українців, в результаті якої загинула 2-річна дитина, а інші члени родини отримали травми.

В Угорщині перекинувся автобус з українцями. Відомо, що у ньому перебували 77 людей – учасники дитячого ансамблю і їхній супровід. Понад 20 людей поранені, більшість – діти.