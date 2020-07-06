У ніч на 6 липня у селі Зимна Вода, що поблизу Львова, трапилася жахлива ДТП. 26-річний львів’янин в’їхав в електроопору, після чого зіткнувся з деревом та парканом. У результаті один з пасажирів автівки загинув, а сам водій та двоє жительок Львова отримали поранення. Поліція затримала винуватця аварії.

ДТП трапилася приблизно о 3.50 6 липня на автодорозі "Західний обхід міста Львова" у селі Зимна Вода Пустомитівського району, повідомили у фейсбуці Поліція Львівської області.

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Деталі аварії

За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi – 26-річний львів’янин – не обрав безпечної швидкості руху. У результатів автомобіль виїхав на кільце, в’їхав в електроопору, а тоді зіткнувся з деревом та парканом.

Є жертва та постраждалі

Внаслідок ДТП постраждали водій автомобіля та двоє його пасажирок – жительки Львова віком 17 та 25 років. Усіх потерпілих госпіталізували. На жаль, ще один пасажир Audi помер на місці аварії від отриманих травм.



Жахлива ДТП поблизу Львова / Фейсбук Поліції Львівщини



Є загиблий та троє постраждалих / Фейсбук Поліції Львівщини

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Що загрожує водієві

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Водієві загрожує ув’язнення терміном від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом 3 років або без такого.

Поліцейські встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали. Невдовзі суд обере винуватцю ДТП запобіжний захід.