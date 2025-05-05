У ДТП на Полтавщині загинули поліцейський і військовий Полтавського ТЦК

У п'ятницю, 2 травня, на трасі Кременчук – Полтава неподалік Мачух сталася моторошна ДТП. В аварії загинув поліцейський Анатолій Ілляшенко та сержант Віктор Боровко.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Патрульну поліцію Полтавщини та Полтавський обласний ТЦК.

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Що відомо про загиблих службовців на Полтавщині

Зазначається, що загиблому поліцейському було 23 роки, а військовослужбовцю – 36.

Анатолій Ілляшенко служив у правоохоронних органах з березня цього року. У нього залишились батьки, які більше не дочекаються його вдома. "Він був щирим, добрим, відданим своїй справі. Завжди з відкритим серцем і готовністю допомогти", – відгукуються по нього колеги.

Анатолій Ілляшенко загинув в ДТП / фото поліції Полтавщини

Віктор Боровко ще після випуску з школи пройшов строкову службу в полку спеціального призначення Президента України. У 2015 році підписав контракт зі Збройними Силами України. У лавах 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади брав участь в АТО.

Також військовий заснував і став керівником військово-патріотичного клубу "ШТУРМ – 2", а також був одним із організаторів табору "Діброва".

У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Віктор повернувся до рідної 25 бригади. Військовий брав участь у боях за Авдіївку, Кам’янку, Верхньоторецьке. Після важкої контузії його перевели до Полтавського районного ТЦК та СП.

"Є у людей війни немає ні 9 років, ні 2 роки, для них війни в Полтаві зовсім немає. Є деякі люди проклинають, є люди, які кажуть, що моя черга прийшла. Ми виконуємо свій обов’язок – як виконували на передку, так виконуємо і тут, в тилу" – розповідав у 2023-у році Віктор Володимирович у спілкуванні з журналістами.

Віктор Боровко загинув в ДТП / Полтавський обласний ТЦК

Зазначається, що Анатолій та Віктор загинули під час виконання службових обов'язків. Місцеві ЗМІ пишуть, що в поліцейському авто, яке і потрапило в аварію, загалом було четверо людей, один з яких – цивільний. Сталося лобове зіткнення поліцейського авто та легковика. Попередньо, цивільний і ще один патрульний отримали травми.