ДТП на блокпості у Києві: винуватцю аварії, у якій загинув військовий, оголосили підозру

У Києві 22 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода на блокпості, внаслідок якої загинув військовослужбовець. Наразі прокуратура повідомила про підозру винуватцю цієї смертельної аварії.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування стосовно збиття військовослужбовця на блокпості в Києві. Цим займаються слідчі з Київської міської прокуратури.

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Прокуратура оголосила підозру водієві у Києві

Правоохоронці наголосили, що ДТП сталася 22 жовтня близько 00:03 на блокпосту при в'їзді у Київ. Зокрема, згідно з матеріалами слідства, водій автомобіля "Honda Civic" рухався з перевищенням швидкості в межах середньої смуги Об'їзної дороги в українській столиці в напрямку Броварського проспекту.

У прокуратурі розповіли, що наближаючись до стаціонарного блокпоста, водій не оцінив ситуацію на дорозі, а саме наявність на цій же смузі руху транспортних засобів, які стояли з увімкненими габаритними вогнями.

В результаті він (водій – 24 Канал) здійснив наїзд на військовослужбовця, якій ніс службу на блокпості, очікуючи перевірки вищезазначених транспортних засобів іншим інспектором блокпоста. Від отриманих травм потерпілий 1976 року народження помер на місці події,

– мовиться у дописі прокуратури.