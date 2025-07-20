На Львівщині BMW злетів у кар'єр: є загиблий

У Львівській області водій автомобіля BMW X5 злетів у Ясниський кар'єр. Унаслідок ДТП загинула одна людина, а кільком вдалося врятуватися.

Про це повідомляє 24 Канал. За даними місцевих телеграм-каналів, ДТП сталася вдень 20 липня.

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Що відомо про ДТП у Львівській області?

Удень 20 липня місцеві телеграм-канали повідомили, що BMW X5 потонув у Ясниському кар'єрі. У цей час в салоні автомобіля перебували люди. За словами очевидців, один чоловік загинув.

Для Lviv.Media пресслужба поліції Львівської області підтвердила подію. Там зазначили, що на місці події працюють правоохоронні органи, які встановлюють всі деталі інциденту.

Правоохоронці також зазначили, що вже відкрили кримінальне провадження за статтею 286 частиною 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть або тяжке тілесне ушкодження потерпілому). За це винуватцю передбачено позбавлення волі до восьми років,

– розповіли у виданні.

Правоохоронці підкреслили, що оприлюднять більш детальну інформацію згодом, після завершення першочергових слідчих дій.