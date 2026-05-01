Смертельна ДТП на Черкащині: двоє військових ТЦК загинуло, ще одного – госпіталізували

У четвер, 30 квітня на Черкащині сталась ДТП, внаслідок якої загинув цивільний та двоє військовослужбовців ТЦК. Поліція встановлює обставини аварії.

Про це інформує Черкаський обласний ТЦК.

Які деталі ДТП на Черкащині?

Дорожньо-транспортна пригода сталась 30 квітня поблизу населеного пункту Княжа Звенигородського району.

Внаслідок аварії загинуло троє осіб – один цивільний чоловік та двоє військовослужбовців Звенигородського РТЦК та СП. Ще одного військовослужбовця та цивільного було доставлено до медичного закладу із травмами різного ступеня тяжкості.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

У ТЦК додали, що військові служили у складі бойових підрозділів та виконували завдання із захисту України на Харківському та Донецькому напрямках.

Де нещодавно відбулись аварії?

1 травня на Львівщині сталась страшна ДТП за участі потяга Київ – Ужгород та вантажного автомобіля КрАЗ. В результаті зіткнення потяг зійшов з рейок, машиніст загинув, його помічник та водій вантажівки перебувають у лікарні. Пасажири поїзда не звертались до медиків за допомогою.

Від отриманих травм під час ДТП 28 квітня у лікарні померла Тетяна Потапова, мати полоненого захисника Маріуполя та Азовсталі. Аварія сталась 23 березня у Харкові на регульованому пішохідному переході, коли жінка йшла на роботу. Водієм автівки виявився місцевий правоохоронець.

Надвечір 27 квітня аварія сталась у Хмельницькому. За попередніми даними, 20-річний водій BMW розігнався, вилетів на зустрічну смугу, внаслідок чого сталось лобове зіткнення із автівкою марки Land Rover. Двох осіб госпіталізували. Зауважимо, у цій ДТП поранення отримав народний депутат Сергій Лабазюк.