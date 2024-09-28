У Чернігові легковик зіткнувся з тролейбусом: діти отримали травми
Джерело:Суспільне
У Чернігові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі тролейбуса та автомобіля. Внаслідок ДТП травмувалися пасажири тролейбуса — двоє дітей, віком восьми та 14 років, а також пенсіонерка.
Про це повідомила речниця патрульної поліції в області Руслана Железняк. Травми отримали три людини.
Дивіться також У Ніжині поліцейський насмерть збив військового
Що відомо про аварію у Чернігові
Аварія сталася на перехресті проспекту Михайла Грушевського та вулиці Захисників Чернігова.
За попередньою інформацією, водійка автомобіля "КІА" рухалася вулицею Захисників Чернігова у бік проспекту Михайла Грушевського. При перебудові з крайньої лівої смуги на крайню праву вона зіткнулася з тролейбусом.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримали травми дві неповнолітні пасажирки тролейбуса — дівчата 8 та 14 років.
За словами гендиректорки Чернігівської дитячої обласної лікарні Тетяна Лебедєва, старшій дівчинці обробили садна та відпустили додому.
У молодшої діагностували перелом руки. Її залишили в закладі для подальшого лікування. Стан дівчинки середньоважкий,
– сказала лікарка.
Також, за словами керівника обласного центру екстреної медичної допомоги Ігоря Даниленка, за допомогою до медиків звернулася 73-річна жінка. Їй обробили садна на місці, шпиталізації вона не потребувала.
Нагадаємо, що в Одесі сталася ДТП за участю автомобіля та маршрутки через їжачка, який вийшов на дорогу.