На Дніпропетровщині автобус потрапив у моторошну ДТП: багато постраждалих

У Нікопольському районі на Дніпропетровщині зранку 6 лютого сталася моторошна аварія. Ймовірно, водій не впорався з керуванням і автобус врізався у дерево.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області.

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На Дніпропетровщині автобус потрапив в аварію

Зранку 6 лютого, близько 07:00, до Служби порятунку надійшло повідомлення про аварію у Нікопольському районі. ДТП сталося на автошляху Н-23 поблизу села Олексіївка Покровської сільської територіальної громади.

Коли рятувальники прибули на місце виклику, то побачили, що автобус "Паз 4234", який перевозив працівників підприємства, з'їхав з дороги і зіткнувся з деревом. Ймовірно, чоловік не впорався з керуванням, однак офіційно про причини аварії наразі не повідомляли.

У Нікопольському районі автобус врізався у дерево – більше у галереї

Унаслідок зіткнення з деревом постраждав водій автобуса та 13 пасажирів. Після зіткнення водій був заблокований в автобусі, але рятувальники його оперативно дістали з пошкодженого автобуса.

Нині водія госпіталізували. Інші постраждалі отримали необхідну допомогу. Усі 14 постраждалих отримали травми різного ступеня важкості.

Наразі поліція встановлює всі обставини та причини аварії.