Виїхав на зустрічну смугу: у ДТП на Харківщині постраждало багато людей
- У Харківській області внаслідок зіткнення легковика та автобуса постраждали 18 людей, серед яких є неповнолітній.
- Водій легковика не впорався з керуванням і зіткнувся з автобусом.
У Харківській області сталась ДТП за участі легковика та автобуса. Внаслідок виїзду автівки на зустрічну смугу та зіткнення постраждали 18 людей.
Серед травмованих є неповнолітній. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Харківщини.
Які деталі ДТП на Харківщині?
Як повідомили правоохоронці, аварія сталася в напрямку міста Мерефа. Водій автомобіля Kia Sorento не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з пасажирським автобусом Mercedes-Benz Sprinter.
У результаті ДТП постраждали 18 людей віком від 17 до 70 років. Серед них як пасажири автобуса та легковика, так і обидва водії.
Трьом жінкам надали необхідну медичну допомогу на місці пригоди, інших постраждалих госпіталізували до медичних установ,
– йдеться в повідомленні.
Наслідки аварії під Харковом / Фото Нацполіції
Поліцейські додали, що відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за відповідною статтею Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Які наслідки нещодавніх ДТП?
У Білій Церкві під час катання на шині, прив'язаній до авто, загинув 25-річний чоловік. ДТП сталась за участі автомобіля та квадроцикла. Водія позашляховика затримали.
Раніше в Івано-Франківській області рейсовий автобус з'їхав у кювет і перекинувся. Унаслідок ДТП травмувалися 9 людей, ще одна особа загинула.
Аварія за участі трьох автівок сталася на трасі Київ – Харків. Тоді водій маршрутки виїхав на зустрічну смугу та врізався у два легковики. У результаті зіткнення одна людина загинула.