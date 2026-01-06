Виїхав на зустрічну смугу: у ДТП на Харківщині постраждало багато людей

У Харківській області сталась ДТП за участі легковика та автобуса. Внаслідок виїзду автівки на зустрічну смугу та зіткнення постраждали 18 людей.

Серед травмованих є неповнолітній. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Харківщини.

Дивіться також На Київщині молодики катались на шинах, прив’язаних до авто та втрапили у ДТП: один загинув

Які деталі ДТП на Харківщині?

Як повідомили правоохоронці, аварія сталася в напрямку міста Мерефа. Водій автомобіля Kia Sorento не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з пасажирським автобусом Mercedes-Benz Sprinter.

У результаті ДТП постраждали 18 людей віком від 17 до 70 років. Серед них як пасажири автобуса та легковика, так і обидва водії.

Трьом жінкам надали необхідну медичну допомогу на місці пригоди, інших постраждалих госпіталізували до медичних установ,

– йдеться в повідомленні.

Наслідки аварії під Харковом / Фото Нацполіції

Поліцейські додали, що відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за відповідною статтею Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Які наслідки нещодавніх ДТП?