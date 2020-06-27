У Харкові ВАЗ, що заглух, наїхав на дитячий візок. В результаті зіткнення дівчинка, що була всередині, загинула.

Автомобіль був у неробочому стані

Трагедія сталась 26 червня ввечері у провулку Аверіна. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харкові.

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Автомобіль ВАЗ 21013 заглух і його вирішили підштовхнути. За кермом перебував 18-річний водій, а машину штовхав ще один чоловік. ВАЗ рухався заднім ходом, отож візок з дитиною не помітили.

Дівчинку з вкрай важкими травмами госпіталізували, проте дитині вижити не вдалось.

Поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція наразі розслідує обставини трагічного наїзду. Розпочато кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років та права керувати транспортним засобом терміном до 3 років або без такого.



Автомобіль заглух / Фото Нацполіції



Дитина отримала дуже важкі травми / Фото Нацполіції

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