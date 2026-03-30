Трагедія на Хмельниччині: загинула мати, її діти у реанімації з тяжкими травмами

На Хмельниччині сталася смертельна ДТП за участю позашляховика та Daewoo Matiz. 28-річна жінка загинула на місці, її діти віком 1 та 6 років отримали важкі травми та перебувають у реанімації.

Про це повідомили в поліції Хмельницької області. Що відомо про ДТП на Хмельниччині? Аварія трапилася 29 березня близько 20:35 поблизу села Давидківці. 39-річний мешканець Кропивницького, керуючи Mazda CX-5, зіткнувся з Daewoo Matiz, яким керувала 28-річна місцева мешканка. Удар був настільки сильним, що водійка Matiz померла до приїзду медиків. Сильно постраждали діти загиблої. Однорічне немовля та шестирічна дитина отримали тяжкі травми й перебувають у реанімаційному відділенні Хмельницької міської дитячої лікарні. Також травми отримала 26-річна пасажирка Mazda CX-5, проте вони виявилися легкими. Водія Mazda CX-5 затримано на місці події. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Інші аварії в Україні У Зарічненському районі Рівненської області автомобіль збив відомого оленя Бориса, який зараз перебуває у критичному стані. Тварина отримала тяжкі травми, зокрема поранення задньої правої ноги та рану на голові. Поліція вже встановила автомобіль, причетний до ДТП, а водійка втекла з місця події.

19 березня ведучий Андрій Джеджула потрапив у ДТП неподалік від свого дому, коли віз доньку Адель у дитячий садок. Його автомобіль зазнав значних вм'ятин та подряпин після зіткнення з іншою автівкою, проте на щастя, ніхто не постраждав.

Сержант Національної гвардії засуджений до 6 років ув'язнення за смертельну ДТП на трасі Полтава – Кропивницький. Вона сталася під час гонитви за цивільним авто у нетверезому стані. Внаслідок аварії пасажир загинув. Винуватець повинен виплатити понад 942 тисячі гривень матеріальної та моральної компенсації.