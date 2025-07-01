Працівник прокуратури у Києві наїхав на пішохода і втікав: Генпрокурор обіцяє жорстке покарання

Резонансна ДТП сталася у Києві пізно ввечері 19 липня. Працівник прокуратури, що був за кермом автомобіля, наїхав на жінку на тротуарі.

На це вже відреагував Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Що відомо про ДТП у Києві за участі працівника прокуратури?

У Голосіївському районі Києва ближче до півночі 19 липня стався резонансний інцидент. Працівник прокуратури скоїв наїзд на пішохода на пішохідній зоні вулиці Великої Васильківської.

Керівник Офісу Генпрокурора Руслан Кравченко повідомив у соціальних мережах, що за кермом автомобіля був Андрій Молочний. Це головний спеціаліст одного з відділів прокуратури (тобто державний службовець, але не прокурор).

За словами Генпрокурора, водій, порушивши закон, збив жінку та залишив місце події. А проте його оперативно затримали правоохоронці.

Наїзд на людину у Києві на Великій Васильківській: дивіться відео, опубліковане Кравченком

Кравченко назвав ситуацію ганебною для всієї системи. Та він переконаний, що закон однаковий для всіх, незалежно від статусу.

Належність до органів прокуратури не є індульгенцією, це відповідальність,

– наголосив він у дописі.

Генпрокурор взяв справу під особистий контроль і пообіцяв особисто представляти інтереси потерпілої в суді, а також забезпечити жорстке покарання винного.

Потерпілій надають усю необхідну медичну допомогу. Водночас Генпрокурор перепросив перед громадою за дії підлеглого, запевнивши, що справедливість буде відновлена.

Додамо, місцеві телеграм-спільноти пишуть, що водій збив жінку і намагався втекти, але йому не дали цього зробити небайдужі очевидці. Далі швидко приїхала поліція та затримала чоловіка.