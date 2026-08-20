Смертельна ДТП на зупинці в Києві: водія відправили під варту без права застави

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід 23-річному водію Volkswagen Golf, який влетів у зупинку громадського транспорту у Солом'янському районі. Чоловіка відправили під варту.

Про це 20 серпня повідомила Київська міська прокуратура.

Що загрожує підозрюваному?

Суд задовольнив клопотання слідчих та прокурорів. Ухвалено рішення про арешт водія до 17 жовтня 2026 року без права внесення застави.

Слідчі з'ясували обставини автокатастрофи, яка сталася 19 серпня у Солом'янському районі. За даними слідства, керманич автомобіля Volkswagen Golf рухався смугою для громадського транспорту з боку вулиці Єреванської в напрямку вулиці Уманської. Під час спроби перелаштуватися в другу смугу він допустив бокове зіткнення з маршртукою "Богдан", яка їхала попереду.

Далі водій легковика влетів у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого загинули дві жінки віком 52 та 35 років. Ще четверо людей відом від 18 до 67 років постраждали.

Керманичу інкримінують порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей (частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, після трагедії на Чоколівському бульварі начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький запропонував переглянути покарання за небезпечне перевищення швидкості. За його словами, санкції мають стримувати водіїв від таких порушень.